TCMB TL Depo İhalesinde Teklif 18,7 Milyar Lira

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 18 milyar 655 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye 18 milyar 655 milyon liralık teklif geldi.