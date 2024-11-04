Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar 700 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 6 milyar 700 milyon liralık teklif geldi.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB TL Depo İhalesine 6,7 Milyar Lira Teklif - Son Dakika
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