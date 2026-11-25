TCMB üç vadede TL depo alım ihaleleri açtı, 26 Kasım işleminde 500 milyar liraGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, 26 Kasım, 2 Aralık ve 28 Aralık vadeli TL depo alım ihalelerini açtı. 26 Kasım vadeli ihalenin miktarı 500 milyar lira, 2 Aralık ve 28 Aralık vadeli ihalelerin her biri 50 milyar lira olarak belirlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 26 Kasım, 2 Aralık ve 28 Aralık vadeli Türk lirası (TL) depo alım ihaleleri açtı.
TCMB'nin bugün açtığı 28 Aralık ve 2 Aralık vadeli TL depo alım ihalelerinin her birinde ihale miktarları 50 milyar lira, 26 Kasım vadeli depo alım ihalesinde ise ihale miktarı 500 milyar lira olarak belirlendi.
Kaynak: AA
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