TCMB ve Umman Merkez Bankası Mutabakat Zaptı İmzalandı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Umman Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB açıklamasında, "TCMB ve Umman Merkez Bankası arasında 28 Kasım 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.