TCMB Yıl Sonu Enflasyon Tahminini Korudu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24 olarak korudu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Talepte oluşan dengelenmenin eşliğinde, 2024 yılı haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "Enflasyon Raporu 2025-II" Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda yıl sonu enflasyon tahmininin değişmeyerek yüzde 24 olarak öngörüldüğü söylendi. Toplantıda konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Talepte oluşan dengelenmenin eşliğinde, 2024 yılı haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor" dedi

"Açıklanan korumacı önlemlerin etkisiyle ABD başta olmak üzere tüm büyük ekonomilere dair büyüme beklentileri geriledi"

Küresel çapta önemli değişimlere şahit olunduğunu söyleyen TCMB Başkanı Karahan, "Küresel çapta önemli değişimlere şahit oluyoruz. 2 Nisan'da ABD tarafından geniş kapsamlı bir gümrük vergisi paketi açıklandı. Duyuru öncesinde sektörel ya da bölgesel olacağı düşünülen bu vergilerin, 180'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde tasarlandığını gördük. Öte yandan, son haftalarda yapılan ikili görüşme ve ertelemeler küresel ticaret ile ilgili gerilimi bir miktar azalttı. Grafikteki taralı alanlar, 2017-2020 arası ve 2025'e ait tarife adımlarının atıldığı ve belirsizliğin tırmanışa geçtiği dönemleri gösteriyor. Son dönemdeki yumuşamaya rağmen, küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor. Bu belirsizliklerle, küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler artarken, enflasyon üzerinde ülkelere göre değişen muhtemel etkiler söz konusu. 2 Nisan tarife adımlarıyla, beklenen oynaklığı ölçen VIX endeksinde keskin yükselişler görüldü. Sonrasında, gelişmelere bağlı olarak endeksin kademeli düştüğünü ve 2025 yılı ilk çeyreğindeki ortalamasına yaklaştığını gözledik. Bu süreçte ABD Dolar Endeksi ve küresel borsalarda iki yönlü keskin değişimler oldu. Benzer şekilde, uzun vadeli tahvil faizlerinde de, haber akışına bağlı olarak dalgalanmalar gördük. Açıklanan korumacı önlemlerin etkisiyle ABD başta olmak üzere tüm büyük ekonomilere dair büyüme beklentileri geriledi. Bu durum, ülkemizin dış talebine dair beklentileri de olumsuz etkiliyor. Euro Bölgesi büyümesindeki değişimler bu anlamda özel bir öneme sahip. Örneğin, en önemli dış ticaret ortaklarımızdan Almanya'nın 2025 büyüme tahmini ekimdeki yüzde 0,7 seviyesinden mayısta 0'a güncellendi. Bu doğrultuda, dış talep göstergemiz, 2025 yılında zayıflayan bir küresel büyümeye işaret ediyor" şeklinde konuştu

"2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"

2025 yıl sonu enflasyonunun yüzde 24 olarak tahmin ettiklerini belirten Karahan, "Orta vadeli tahminlerimizi oluştururken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceğimizi esas aldık. Ayrıca, ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de artarak devam edeceğini tahminlerimize yansıttık. Bu çerçevede, bir önceki Rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz. Yıl sonunun yaklaşması nedeniyle, 2025 tahmin aralığının mekanik olarak daralması gerekirdi. Ancak, son dönem artan belirsizlikler nedeniyle, tahmin aralığımızı yüzde 19 ile 29 olarak koruduk. Tahmin aralığı 2026 yıl sonu için ise yüzde 6 ve 18'e karşılık gelmektedir. 2025 yılındaki tahmin güncellemesinde, yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengeledi. Burada öne çıkan unsurlardan biri gıda fiyatları varsayımımızda işlenmemiş gıda kaynaklı yaptığımız artış oldu. Bu değişiklik, bir önceki tahminimizi 0,5 puan yukarı çekti. Çıktı açığının son dönemde öngörülerimizin üzerinde seyretmesine rağmen, yaptığımız sıkılaşma sayesinde bu sapmanın net etkisi 0,3 puan ile sınırlı kaldı. Petrol ve ithalat fiyatları varsayımındaki düşüşe rağmen, sepet kur gelişmeleri kaynaklı olarak Türk lirası cinsi ithalat fiyatı varsayımındaki güncelleme ise enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. Başlangıç şartları ve ana eğilim de enflasyon tahminini 0,1 puan yukarı yönlü etkiledi. Öte yandan, sağlık muayene katılım paylarında şubat ayında yapılan indirimin etkisiyle, yönetilen ve yönlendirilen fiyatlardan kaynaklanan 1,0 puanlık bir aşağı yönlü güncelleme oldu. Bir kez daha vurgulamak isterim ki son dönemde uyguladığımız politikalarla enflasyon görünümünde ciddi bir bozulma yaşanmasının önüne geçtik" sözlerini kullandı. - İSTANBUL