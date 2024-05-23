TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıklamasının ardından likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı. Ayrıca, kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi.

23.05.2024 16:46
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararını açıklamasının ardından likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

TCMB, politika faizi kararını bugün saat 14.00'te açıkladı ve faizi yüzde 50 oranında sabit tuttu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kararında "Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası, faiz kararının ve "ek adımlar atılacak" açıklamasının ardından makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi, likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdığını duyurdu.

TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi. Yeni oranlarda tesis tarihi ise 24 Mayıs olarak açıklandı.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildi

Merkez Bankası bununla birlikte zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da bir dizi değişiklik yaptı.

Buna göre, KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedef korundu. Yenileme dahil toplam hedef yüzde 75'e düşürüldü. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı.

Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40'ına düşürüldü. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.

Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, zorunlu karşılık oranlarını artırdı - Son Dakika

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