TEDAŞ Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 Milyon İhbar Çözüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TEDAŞ Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 Milyon İhbar Çözüldü

TEDAŞ, 5 yılda Elektrik Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 milyon ihbarı çözüme kavuşturdu.

03.10.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" üzerinden 5 yılda alınan 1,5 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) katkılarıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve 2019'da hizmete sunulan uygulama 520 bin kullanıcı tarafından indirildi.

Uygulamanın ilk versiyonunda sadece sokak aydınlatma arıza ihbarlarına yönelik hizmet verilirken, 2023'te yapılan geliştirmeyle uygulamanın kapsamı genişletildi. Uygulamada elektrik kesintisi ile elektrik arızalarına yönelik bilgilendirme, takip ve sorgulama, kullanıcı geribildirimi, abone ve tesisat eklenmesi ile sonuçlanan ihbarın silinmesi gibi özellikler bulunuyor.

Elektrik Arıza İhbar Uygulaması üzerinden bırakılan ihbarlar, Alo 186 çağrı merkezlerini aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolayca çözülüyor. Uygulama sayesinde, 5 yılda 21 elektrik dağıtım şirketi hizmet bölgesinde 1,5 milyona yakın ihbar alındı ve bırakılan ihbarların tümü çözüme kavuşturuldu.

Uygulama üzerinden bildirilen ihbarlar, otomatik konum alma özelliği sayesinde TEDAŞ'la birlikte aynı anda ilgili dağıtım şirketlerine iletiliyor. İhbarlarda yer alan arıza ya da kesintilere müdahale işlemleri TEDAŞ tarafından da ayrıca takip ediliyor. Kullanıcıların ihbar olarak bıraktığı arızaların elektrik dağıtım şirketi tarafından mevzuatta belirtilen sürede giderilmesi ve vatandaşa geri bildirim yapılması gerekiyor.

Yeraltı kablo tamiratı, direk montajı, komple pano değişimi gibi arızalar imar alanı içinde 72 saat, imar dışında ise 144 saat ve armatür değişimi ve diğer arızalarda ise imar alanı içi 24 saat, imar alanı dışı için 48 saat süre tanınıyor.

Vatandaşların uygulamayı kullanması teşvik edilen açıklamada, "TEDAŞ olarak vatandaşlarımızdan uygulamayı mobil cihazlarına indirip çevresinde yaşanan elektrik arıza ve aydınlatma sorunlarını ihbar ederek, kamuoyu menfaatine çözüme kavuşturma imkanını kullanmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kullanımı kolay olan, elektriksel arıza ve kesinti ile ilgili sorunları hızlıca çözüme kavuşturma imkanı sağlayan uygulama, "App Store, Play Store ve AppGallery" aracılığıyla (mobil) akıllı cihazlara indirilebiliyor.

Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Elektrik Dağıtım, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Tedaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEDAŞ Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 Milyon İhbar Çözüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
09:59 Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu
08:16 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti
07:47 Ürdün’den İran ve İsrail’e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız
16:43 Wanda Nara’nın Mauro Icardi’yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı Wanda Nara'nın Mauro Icardi'yi yıkacak ses kayıtları ortaya çıktı
16:21 Saldırıya uğrayan Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP’dir Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
16:08 AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil AK Partili İnci: Vatandaş bizden vazgeçmiş değil
16:07 Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu Mert Hakan Yandaş, futbolculuğunun yanındaki işiyle vergi rekortmeni oldu
15:59 4 soru sorup cevabını istedi Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yanıt 4 soru sorup cevabını istedi! Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yanıt
15:39 Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye’de laiklik bir muamma Yeniden Refah Partili Bekin: Türkiye'de laiklik bir muamma
15:38 Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş’in ailesine saldırı Kararın açıklanmasına dakikalar kala Sinan Ateş'in ailesine saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 11:36:23. #1.13#
SON DAKİKA: TEDAŞ Arıza İhbar Uygulaması ile 1,5 Milyon İhbar Çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement