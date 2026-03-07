TEDAŞ ve SONABEL Üst Komisyon Toplantısı

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile Burkina Faso Ulusal Elektrik Şirketi (SONABEL) arasında üst komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

TEDAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kurum ile SONABEL arasında 31 Aralık 2024'te imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla 17 Şubat'ta üst komisyon toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çevrim içi gerçekleşen toplantıya, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı'nın yanı sıra kurumun Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Erdoğan ve Yakup Avan ile Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanı Mehmet Alparslan Karaboğa ve ilgili personel katıldı.

SONABEL heyetinde ise Genel Müdür Souleymane Ouedraogo, Dağıtım ve Ticaret Dairesi Direktörü Francis Zagre ile Genel Müdür Teknik Danışmanı Abdoulaye Sawadogo yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Yapıcı, iki kurum arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasının ardından 24-28 Kasım 2025'te TEDAŞ heyeti tarafından Burkina Faso'ya ilk ziyaretin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Ziyaretin planlanması ve organizasyonunda sağlanan katkılar ile gösterilen nazik ev sahipliği için teşekkür eden Yapıcı, bilgi ve deneyim paylaşımının ülkeler ve kurumlar arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirterek iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2025'te yürütülen faaliyetler detaylı şekilde değerlendirilirken, 2026'da hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve yol haritasına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, iki kurum arasındaki iş birliğinin daha sistematik ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla Eğitim Alt Komisyonu ve Dağıtım Alt Komisyonu olmak üzere iki alt komisyon kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Bu kapsamda, ortak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Burkina Faso genelinde elektriğe erişim oranının artırılması, elektrik kayıplarının azaltılması, Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketleri ile irtibat kurulması ve Türkiye'de üretilen elektrik malzemelerinin teminine yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.