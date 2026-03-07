TEDAŞ ve SONABEL Üst Komisyon Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEDAŞ ve SONABEL Üst Komisyon Toplantısı

07.03.2026 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEDAŞ ve Burkina Faso’nun SONABEL şirketi, işbirliği protokolü kapsamında toplantı yaptı.

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ile Burkina Faso Ulusal Elektrik Şirketi (SONABEL) arasında üst komisyon toplantısı gerçekleştirildi.

TEDAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, kurum ile SONABEL arasında 31 Aralık 2024'te imzalanan İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla 17 Şubat'ta üst komisyon toplantısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Çevrim içi gerçekleşen toplantıya, TEDAŞ Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı'nın yanı sıra kurumun Genel Müdür Yardımcıları Mehmet Erdoğan ve Yakup Avan ile Gelişim Yönetimi Dairesi Başkanı Mehmet Alparslan Karaboğa ve ilgili personel katıldı.

SONABEL heyetinde ise Genel Müdür Souleymane Ouedraogo, Dağıtım ve Ticaret Dairesi Direktörü Francis Zagre ile Genel Müdür Teknik Danışmanı Abdoulaye Sawadogo yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Yapıcı, iki kurum arasındaki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İşbirliği Protokolü'nün imzalanmasının ardından 24-28 Kasım 2025'te TEDAŞ heyeti tarafından Burkina Faso'ya ilk ziyaretin gerçekleştirildiğini anımsattı.

Ziyaretin planlanması ve organizasyonunda sağlanan katkılar ile gösterilen nazik ev sahipliği için teşekkür eden Yapıcı, bilgi ve deneyim paylaşımının ülkeler ve kurumlar arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirterek iş birliğinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Toplantıda, İşbirliği Protokolü çerçevesinde 2025'te yürütülen faaliyetler detaylı şekilde değerlendirilirken, 2026'da hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ve yol haritasına ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, iki kurum arasındaki iş birliğinin daha sistematik ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla Eğitim Alt Komisyonu ve Dağıtım Alt Komisyonu olmak üzere iki alt komisyon kurulması konusunda mutabakata varıldı.

Bu kapsamda, ortak eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, Burkina Faso genelinde elektriğe erişim oranının artırılması, elektrik kayıplarının azaltılması, Türkiye'deki elektrik dağıtım şirketleri ile irtibat kurulması ve Türkiye'de üretilen elektrik malzemelerinin teminine yönelik çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Burkina Faso, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Tedaş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEDAŞ ve SONABEL Üst Komisyon Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reddetmesi zor Dünya devinden Osimhen’e kanca Reddetmesi zor! Dünya devinden Osimhen'e kanca
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam İşte yeni fiyatlar Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar
CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool’u eleyecek CBS Sports yorumcusundan bomba tahmin: Galatasaray Liverpool'u eleyecek
Ece Seçkin de dahil oldu Demet Akalın’a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş’e tepki geldi Ece Seçkin de dahil oldu! Demet Akalın'a sert sözlerle yüklenen Burcu Güneş'e tepki geldi
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Oynamadan 3 puan kazanacaklar Oynamadan 3 puan kazanacaklar

09:40
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
09:28
AK Partili isim Aliyev’e herkesin aklındaki soruyu sordu
AK Partili isim Aliyev'e herkesin aklındaki soruyu sordu
09:18
ABD’nin “dev gücü“ yola çıktı, İran meydan okudu
ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran meydan okudu
09:08
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı
İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
08:53
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
08:36
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 10:32:28. #7.12#
SON DAKİKA: TEDAŞ ve SONABEL Üst Komisyon Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.