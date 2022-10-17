Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı - Son Dakika
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Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı

17.10.2022 14:48

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, iki sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı. Yapılan zamlardan sonra en ucuz sigara 24 lira oldu.

Günlerdir sosyal medyada dillendirilen "Sigaraya 2 TL zam yapılacak" iddiası Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ile ete kemiğe büründü.

"BÜTÜN SİGARA GRUPLARINA ZAM GELMİŞ OLDU"

JTİ grubundan sonra BAT ve TT grubu sigaralarına da zam geldiğini ifade eden Dündar, "Bugün itibari ile bütün sigaralara zam gelmiş oldu" ifadelerini kullandı.

EN UCUZ SİGARA FİYATI 24 TL

Son zamla birlikte bütün sigara gruplarına zam gelmiş oldu. En yüksek sigara fiyatı 33,5 TL olurken en düşük sigara fiyatı ise 24 TL oldu. Zam gelen sigara grubundaki diğer fiyatlar ise 25 TL, 26 TL, 27 TL, 28 TL, 29 TL, 30 TL, 31 TL,32 TL, 32,50 TL ve 33 TL olarak belirlendi.

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Son Dakika Ekonomi Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sigara tiryakilerini üzecek haber! İki sigara grubuna daha zam yapıldı - Son Dakika
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