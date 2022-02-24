Tekirdağ'a model fabrika kurulacak - Son Dakika
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Tekirdağ'a model fabrika kurulacak

24.02.2022 11:35
Tekirdağ'a model fabrika kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan ve faaliyetlerini yürüten model fabrikalara bir yenisi daha eklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan ve faaliyetlerini yürüten model fabrikalara bir yenisi daha eklenecek. Çerkezköy OSB'de Model Fabrika Kurulmasına Yönelik Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ilçe kaymakamları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Daire Başkanı Gültaş Kıran Battal, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Ankara Modern Fabrika Müdürü Ufuk Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve OSB Başkanları katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, "Bugünün dünyasında daha az enerji tüketen, daha az su tüketen, daha az insan gücü kullanan, daha az karbon salınımı yapan, daha az belki hammadde kullanan, daha az çevreyi kirleten bir üretim söz konusu. Biz elimizde var olanı artık daha itinalı kullanmak mecburiyetindeyiz. Yeni teknolojiler bunlara kapı açıyor. Bizde bu yeni teknolojilerden faydalanmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yeni teknolojiler hem daha az girdi kullanıyor, hem birim başında daha yüksek üretim sağlıyor" dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Daire Başkanı Gültaş Kıran Battal ve Ankara Modern Fabrika Müdürü Ufuk Kaya, model fabrika hakkında bilgi verdi.

Toplantı, Tekirdağ'da kurulacak olan Model Fabrika hakkında istişare yapılması ile sona erdi.

"Model Fabrika Tüm Üretim Süreçlerini Simüle Edecek"

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, daha önce kendilerinin de Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Danışmanlık Merkezi projesi ile Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir siber fiziksel fabrika kurduklarını belirtti. Siber fiziksel fabrikada üretimin belli süreçlerinin simüle edildiğini belirten Şahin model fabrikanın hammaddenin fabrikaya girmesinden ürün olarak çıkmasına kadar tüm süreçlerini içerdiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kurulan ve faaliyetlerini yürüten model fabrikada, imalatçı KOBİ'ler başta olmak üzere işletmelere yalın üretim ve dijital dönüşüm alanlarında eğitim, danışmanlık verilecek. Türkiye'nin faklı illerinde daha önce 8 OSB'de Model Fabrika kuruldu. 2022- 2023 yılları arasında 7 fabrika daha kurulup hizmete alınacak. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'a model fabrika kurulacak
Tekirdağ'a model fabrika kurulacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'a model fabrika kurulacak - Son Dakika


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