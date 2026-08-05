Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretiminde Arıların Rolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretiminde Arıların Rolü

Tekirdağ\'da Ayçiçeği Üretiminde Arıların Rolü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da arılar, ayçiçeği tarlalarında doğal tozlaşmayı sağlayarak verim ve kalite artırıyor.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminde önde gelen illerinden Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında polen taşıyarak doğal tozlaşmayı sağlayan arılar, verimin ve ürün kalitesinin artmasına önemli katkı sunuyor.

Tekirdağ'ın geniş ayçiçeği tarlalarında sürdürülen arıcılık faaliyetleri, hem bitkisel üretime hem de bal üretimine katkı sağlıyor. Çiçekler arasında polen taşıyan arılar, tozlaşmayı destekleyerek dane dolgunluğunu artırıyor ve daha kaliteli ürün elde edilmesine yardımcı oluyor. Ayçiçeği tarlalarından elde edilen ayçiçek balı ise, açık sarı rengi, hafif aroması ve kendine özgü lezzetiyle dikkat çekiyor. Doğal yapısı ve besleyici özellikleriyle öne çıkan bal, arıcılık faaliyetlerinin tarımsal üretime sağladığı katkının önemli örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sürdürülebilir üretim vurgusu

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin tarlalarda incelemeleri ise devam ediyor. Yetkililer, ayçiçeği üretimi ve arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Üretimi destekleyen ve doğal dengeyi koruyan uygulamaların tarımın geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, "Arılar varsa üretim var, bereket var" anlayışıyla hem bitkisel üretimin hem de arıcılık faaliyetlerinin desteklenmeye devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Ekonomi, Kalite, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretiminde Arıların Rolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbullular dikkat Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak İstanbullular dikkat! Bu ilçelerde yaşayanlar 20 saat susuz kalacak
Kuşadası’nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı Kuşadası'nda ev işgali dehşeti: Anne, kızı ve oğlu bıçaklandı
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı inşaat durduruldu Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu
Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi Günün en acı karesi: Anne-kız yan yana toprağa verildi
Washington’dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon’un vurucu gücünü tüketti Washington'dan beklenmedik itiraf: İran savaşı Pentagon'un vurucu gücünü tüketti
16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi 16 ilde sahte gayrimenkul raporu operasyonu: 72 şüpheli yakalandı, 6 bin 134 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

14:03
Bomba yasak aşk iddiası Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
Bomba yasak aşk iddiası! Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirerek...
13:58
Salah’tan ilk talep Muçi hemen onayladı
Salah'tan ilk talep! Muçi hemen onayladı
13:45
Üsküdar Belediyesi’ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
Üsküdar Belediyesi'ndeki olaylı seçimde yeni başkanvekili belli oldu
13:34
Detaylar ortaya çıktı: İşte ’Çerçeve yasa’ kanun teklifinin kapsamı
Detaylar ortaya çıktı: İşte 'Çerçeve yasa' kanun teklifinin kapsamı
13:01
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
FETÖ’cü Burkay Karatepe’nin ifadesi ortaya çıktı: Cumhurbaşkanını alıp götüreceğiz
12:38
Etimesgut’taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Etimesgut'taki yolsuzluk soruşturmasında şok detay: 5 Sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 14:18:55. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Ayçiçeği Üretiminde Arıların Rolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.