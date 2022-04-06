Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum - Son Dakika
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Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

06.04.2022 13:27
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

Tekirdağ'da üreticiyi ithal ayçiçeği tohumuna karşı yerli tohuma yönlendirmek için devletten çiftçiye 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı.

Tekirdağ'da üreticiyi ithal ayçiçeği tohumuna karşı yerli tohuma yönlendirmek için devletten çiftçiye 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı projesi çerçevesinde Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından çiftçiye yerli hibrit tohumu dağıtımı için tören düzenlendi. Üreticiyi ithal ayçiçeğinden kurtarmak için Süleymanpaşa ilçesinde çiftçilere 2 buçuk ton hibrit tohumu dağıtıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve diğer katılımcılar tarafından üreticilere tohumlar tek tek dağıtıldı. Dağıtılan tohumlar 10 bin dekar alanda ekilecek.

"Her şeyimizi yerli ve milli bir şekilde yapmalıyız"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Aslında eskiler prensipleri koymuş. Her şeyi kendimizin yapması gerekiyor. Bunun başka yolu yok. Bu dünyada yaşarken, başkasına muhtaç olmamak için birçok şeyi kendimiz yapmalıyız. Gıdanın önemi ne gösterdi bize? Bir pandemi, iki Ukrayna- Rusya krizi. Bu iki olay şu anda hepimizin yaşadığı bir durum. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu, devletler ve ülkeler için ne kadar önem taşıdığını, başkalarına muhtaç ve bağımlı olmamanın ne kadar büyük bir özgürlük olduğunu ne kadar bir rahatlık olduğunu bize gösterdi. Biz de bu anlayışla her şeyimizi yerli ve milli bir şekilde yapmalıyız. Biz, bizden yardım bekleyenlere ürettiklerimizi zaten veriyoruz. Sadece ticari bir kaygı da gütmüyoruz" dedi.

"İthalatın önüne geçilecek"

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ise, "Bakanlığımızın yerli hibrit tohumu geliştirme projesi çerçevesinde ülkemizde 7 ilde yerli hibrit tohumlarımızla üretimlerimizin artırılması amacıyla bir proje geliştirilmiştir. Biz de ilimizde bakanlığımızın destekleriyle 10 bin dekar alanda üreticilerimize tohum dağıtımı gerçekleştireceğiz. Şu anda burada gördüğünüz tohumlarımızın hepsi bizim Tarımsal Araştırma Genel Müdürlüklerimiz tarafından yetiştirilen diğer firmalar tarafından ülkemizde çoğaltılan tohumlardır. Ayçiçeği tohumu genel olarak yurtdışı kaynaklı hatlardan tohum elde edilip üreticilerimize büyük bir maliyet ile yurtdışına para akışına sebep olarak devam ediyor. Biz de bunların önüne geçmek için yerli ve milli tohumlarımız ile tarımsal üretimi artırmayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın projesi çerçevesinde biz de ilimizde 10 bin dekar alanda yaklaşık 2 bin 500 kilogramlık ayçiçeği tohumu ile üreticilerimize destek olacağız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum
Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayçiçeği ithalatına karşı yerli tohum atağı: Devletten üreticiye 2 buçuk ton hibrit tohum - Son Dakika
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