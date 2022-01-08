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Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor - Son Dakika

Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor

08.01.2022 12:33
Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor

Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri sahaya inerek üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuyor.

Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri sahaya inerek üreticilerle bilgi alışverişinde bulunuyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal Başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile Şube Müdürlerin katılımıyla 2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda, yerelde uygulanan projeler, denetimler ve kontroller, aşılama ve küpeleme çalışmaları, APG gerçekleşmeleri gibi ana başlıklarda değerlendirmelerde bulunuldu.

Öcal, "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı" kapsamında proje uygulayarak, hibe destekli süt sağım robotu, yataklık, suluk, durak demiri, hayvan kaşıma fırçası ve gübre yönetim sistemi gibi ahır makine ekipmanları alan Muratlı ilçesi Yukarısevindikli Mahallesi ve Ergene ilçesi Bakırca Mahallesindeki büyükbaş hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek yatırımları da yerinde inceledi.

Hayrabolu ilçesinde tarım arazilerinde incelemelerde bulunup Buzağcı ve Büyükkarakarlı Mahallelerinde çiftçilerle bir araya gelen Öcal, çiftçilerin talep ve önerilerinin değerlendirildiği toplantılarda, Tarım ve Orman Bakanlığınca hibe programı, tarımsal desteklemeler ile mera alanlarının ıslah projeleri hakkında bilgilendirme ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor
Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor
Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor
Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor

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Acele Posta Gönderisi, Hisarcık, Tekirdağ, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da tarım ve hayvancılık faaliyetleri inceleniyor - Son Dakika Ekonomi


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