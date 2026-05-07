Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Toplantısı

Tekirdağ\'da Yerel Kalkınma Toplantısı
07.05.2026 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçevesinde yatırım fırsatları ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Programı çerçecesinde Tekirdağ'da belirlenen öncelikli yatırım alanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün başkanlığında gerçekleşen toplantıya Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer'in Yerel Kalkınma Hamlesi programı ile ilgili katılımcılara detaylı bir sunum yaptığı toplantıda Tekirdağ'ın sanayi altyapısı ve üretim potansiyeli doğrultusunda öne çıkan "Motorlu Taşıt Aksam ve Parçaları Üretimi" ile "Tıbbi Cihaz Üretimi" başlıkları detaylı şekilde ele alındı. Katılımcılara söz konusu sektörlerdeki yatırım fırsatları, sağlanan destekler ve teşvik mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Toplantıda bölgenin rekabet gücünün artırılması ve katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı. Programda ayrıca, yerel aktörlerin iş birliği içerisinde hareket ederek yatırım ortamının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Yetkililer, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı ile illerin kendi potansiyellerine uygun sektörlerde gelişiminin desteklenmesinin hedeflendiğini ifade ederken, Tekirdağ'ın özellikle sanayi üretimi açısından stratejik bir konumda bulunduğunu belirtti.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye’de çok partili siyasi rejimi bitirir CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Mutlak butlan Türkiye'de çok partili siyasi rejimi bitirir
Abdullah Avcı’dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım Abdullah Avcı'dan net mesaj: Beni mutlu edebilecek bir göreve hazırım
Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu Kendinden 2 kat büyük rakibine kafa tuttu
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli’ye sürpriz destek Sahneye iç çamaşırı giymeden çıkan Defne Samyeli'ye sürpriz destek

13:20
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
Ertan Torunoğulları, Marmaray’da görüntülendi
13:14
Bütün dünya konuşacak Galatasaray’dan yeni sezonun ilk bombası
Bütün dünya konuşacak! Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 13:44:49. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Yerel Kalkınma Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.