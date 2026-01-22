Tekirdağ İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı - Son Dakika
22.01.2026 09:28  Güncelleme: 09:30
Tekirdağ'da yapılan Ocak Ayı Olağan Toplantısı'nda istihdam ve mesleki eğitim politikaları, işsizlikle mücadele ve 2026 Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı çalışmaları ele alındı.

İl düzeyinde istihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması, istihdamı koruyucu ve geliştirici tedbirlerin belirlenmesi ile işsizliği önlemeye yönelik aktif işgücü programlarının ele alındığı Tekirdağ İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Ocak Ayı Olağan Toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen tarafından kurumun 2025 yılı faaliyet ve çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme sunumu ile başladı. Ardından, Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü 2025 Yılı İşgücü Piyasası Raporu ile 2026 Yılı Ek Yıllık İşgücü Mesleki Eğitim Planı kurul üyelerinin görüşüne sunularak değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde 7-8 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Tekirdağ Kariyer ve İstihdam Fuarı kapsamında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2024/36 sayılı Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği Genelgesi doğrultusunda yürütülen çalışmaların görüşülmesinin ardından, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mesleki eğitim verilecek alan ve dalların açılmasına ilişkin İİMEK'e sunulan teklifler değerlendirildi.

Tekirdağ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Vekili Arzu Çebi, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yaşar Esen ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.

Görüş ve önerilerin alınmasının ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

