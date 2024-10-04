TEKNOFEST'te Çocuklardan Elektrik Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

TEKNOFEST'te Çocuklardan Elektrik Üretimi

TEKNOFEST\'te Çocuklardan Elektrik Üretimi

Çocuklar, TEKNOFEST Adana'da koşarak elektrik ürettikleri etkinlikte eğlenceli anlar yaşadı.

04.10.2024 16:53
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TEKNOFEST Adana'ya katılan küçükler, koşarak elektrik üretmeyi deneyimledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bünyesindeki Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) standını gezen çocuklar, basınçla elektrik üretme programına sahip BASTEM adlı cihazın üzerinde yeteneklerini sergiledi.

Çocukların koşarak elektrik üretme çabasının kayıtlara geçtiği cihazla koşma hareketiyle ayakların oluşturduğu basınç milivata çevrildi.

BASTEM'e çıkan çocukların koşmasıyla elektrik üretimi başlıyor ve her katılımcının 30 saniye kullanmasına göre programlanan cihaz çocukların doyasıya eğlenmesini sağlıyor.

BASTEM'e çıkan ilkokul öğrencilerinden Süleyman, AA muhabirine duygularını anlatarak, "Çok güzel koştum. Hep kazanmak istedim." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencisi Ege de koşmak ve elektrik üretmekten keyif aldığını paylaştı.

Etkinliğe katılan çocukların 30 saniye koşarak 3 bin milivat civarında elektrik ürettiği gözlemlendi.

Kaynak: AA

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