Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesinin yeni yönetimi belli oldu

Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve siber güvenlik sektörünün, mühendislik ve tasarım alanındaki kümelenmesi Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesinin (TSSK), 4'üncü Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TSSK'den yapılan açıklamaya göre, 111 üye firmadan 103'ünün katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen genel kurulda, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar ve bir önceki dönem TSSK Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Öktem konuştu.

Konuşmaların ardından, 94 üye firma tarafından verilen oylarla TSSK yeni dönem yönetim kurulu belirlendi.

Genel Kurul sonrasında gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, yönetim kuruluna ilişkin yeni görevlendirmeler netleşti.

TRtest Genel Müdürü Bilal Aktaş yönetim kurulu başkanlığına, Zeynep Öktem ve Burak Akbaş başkan yardımcılıklarına seçildi.

Hakan Ayçenk, Gökçe Yıldırım Kalkan, Özlem Birgül, Erol Tunalı ve Serdar Alemdar yönetim kurulu üyesi, Koray Çakır da genel sekreter oldu.