Teknoloji ile Nasırlar History

Ekonomi

Teknoloji nasırlı ellere deva oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde cennet hurması bahçelerinde budak işçileri bu sezon teknolojiyi kullanarak ellerinde artık nasır olmadığını, zaman tasarrufu ile de maliyetlerin yarı yarıya düştüğünü kaydetti.

Kozan'da başta cennet hurması, narenciye, zeytin olmak üzere bir çok üründe budak mevsimi başladı. İlçede gelişen teknoloji ile birlikte çalışanlar bu yıl budak makinesi kullanmaya başladı.

30 yıldır budak ustalığı yapan Nizam Kütük, teknolojinin nasırı yok ettiği gibi iş gücünü de azalttığını söyledi. Kütük, "Teknoloji ile 40 dönümlük alanı 25 kişi ile 3 günde budak yaparken şuan budak gününü bir güne indirdik. Hem üretici için hem de bizim için verimli. Ağaçlar ezilmeden budanmış oluyor. Sürede ciddi bir tasarruf sağlanıyor. Meyve dallarını incitmeden budak yapılıyor. Budaması 10 dakika süren bir hurma ağacı şuan 2 -3 dakikada budanıyor. Ekonomik olarak ta büyük kazanç sağlıyor" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Mutlu Karataş, ise ağaçlar zarar görmeden ve yara almadan budak çalışmanın hem ağaca hem üreticiye fayda sağladığını kaydederek, "El makaslarında ezme yaparken şarjlı makaslar ile daha hassas bir budak oluyor. Bu şekilde ağaca zararlı girişi de daha az oluyor" dedi.