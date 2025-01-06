Teknosa 2024 Teknoloji Raporu Yayınlandı

Ekonomi

Teknosa, öne çıkan teknolojik ürünlerin yer aldığı 2024 yılının "Teknoloji Alışveriş Raporu"nu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji perakendecisi ve e-ticaret markası Teknosa, milyonlarca ziyaretçinin farklı kategorilerdeki alışveriş eğilimlerini analiz ederek 2024'ün teknoloji alışveriş trendlerini ve yükselen kategorilerini belirledi.

Teknoloji Alışveriş Raporu adıyla yayımlanan çalışmaya, akıllı teknolojilerden aksesuarlara, küçük ev aletlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar pek çok ürün grubu dahil edildi.

Teknoloji alışverişlerinde akıllı telefonlar, yılın lider ürünü oldu. 2024'te özellikle 256 ve 512 gigabayt hafızalı telefonların satışlarında sırasıyla iki ve dört kat artış yaşanırken, yılın favori rengi ise siyah oldu.

iPhone 13 serisi ve iPhone 15 Pro Max modelleri ise en çok tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer aldı. Kadın ve erkek tüketicilerin bir diğer ortak tercihi ise "bluetooh" kulaklıklar ve akıllı saatler oldu.

Teknolojiyi kişiselleştirme yollarından telefon aksesuarları da yıl boyu ilgi görmeye devam etti. Ekran koruyucu, kılıf ve şarj cihazı, tüketicilerin tercih ettiği aksesuarlar arasında yer aldı.

Teknoloji tercihlerinde akıllı telefonların ardından en çok ilgi gören ürün kategorisi olarak LCD televizyonlar öne çıktı. Bu kategoride 65 inç ekran boyutu, en çok tercih edilen ürün boyutu olarak dikkati çekti. 55 ve 75 inçlik modeller de yoğun ilgi gördü.

Depolama alanı ve ekran boyutu belirleyici oldu

Tablet satışları, yüzde 19'luk artışla kullanıcıların popüler tercihleri arasına girdi. Yeni donanımlarıyla farklı ihtiyaçlara çözüm sunan "notebook ve tablet" kategorilerinde depolama kapasitelerinin büyümesi, satın alma kararlarını etkilerken, tüketicilerin tercihi 512 gigabayt SSD'li notebook'lardan yana oldu.

Tablet ve notebook satışlarında ekran boyutları da karar almada belirleyici diğer faktör olarak öne çıktı. Yılın en çok tercih edilen tabletleri 11 inç, notebook'ları ise 15,6 inç boyutunda oldu. Bu ekran boyutlarını, 13,3 ve 14 inç ekranlar takip etti.

2024'te teknoloji alışverişindeki yükselen eğilimler arasında küçük ev aletleri, kişisel bakım ve "gaming" ürünleri, parlayan diğer kategoriler olarak dikkati çekti.

Küçük ev aletleri kategorisi satışlarında elektrikli süpürge yüzde 13, kahve makinesi yüzde 41 oranında artış gösterdi. Eğlence ve rekabet deneyimini yaşamak isteyen oyunseverlerin tercihi konsollar, erkek kullanıcılar arasında yükselişe geçti ve satış oranları yüzde 78 yükseldi. Özellikle kadın tüketicilerin ilgi gösterdiği lazer epilasyon cihazı satışları ise yüzde 110 artışla yılın favori ürünleri arasına girdi.