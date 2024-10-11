Teknosa'nın Başakşehir'deki Yeni Mağazası Açıldı

Ekonomi

Teknosa, Başakşehir'deki V Metroway'de "extra" formatındaki yeni mağazasını tüketicilerle buluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Türkiye genelinde 62 ildeki deneyim odaklı perakende yaklaşımıyla müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Başakşehir'de açılan yeni mağaza, şirketin kentteki 34. mağazası oldu.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağazalarını sürekli olarak geliştiren Teknosa, yeni mağazasında telekomdan küçük ev aletlerine tüm ürün gruplarını bünyesinde barındırıyor.

Son teknoloji akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri ve daha fazlası, teknoloji tutkunları için yeni mağazadaki raflarda yerini aldı.