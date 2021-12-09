İş insanı Muhammet Cüneyt Kılıç, başta Fransa olmak üzere Avrupa ve Arap ülkelerine 2021 yılında tekstil ihracatının koronavirüs salgını ve küresel durgunluğa rağmen sorunsuz devam ettiğini söyledi. Kılıç, "Tekstil sektöründe yurt dışı ihracatı umut verici" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre genel ticaret sisteminde ihracat rakamları yılın ilk altı ayında yüzde 34,9 arttı ve 121 milyar 325 milyon dolar olarak gerçekleşti.İş insanı Muhammet Cüneyt Kılıç, tekstil ve giyim sektörünün bu pastada büyük payı olduğunu belirtti.

YATIRIMLARDA ARAP ÜLKELERİ ÇOK ETKİLİ

Ünlü isimlerin moda tasarımcılığını da üstlenen Kılıç, Türkiye'nin Arap ülkelerine ve Avrupa ülkelerine takım elbise konusunda ciddi satışları olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye'nin Arap ülkelerine ve Avrupa ülkelerine takım elbise konusunda ciddi satışları var ve yatırımlarda Arap ülkeleri çok etkili. Arap dünyasında Türk tekstil ve kumaş kalitesi benimseniyor, kaliteye önem veren Araplar artık daha fazla ürün satın alıyor" ifadelerini kullandı.

2022 YILINDA GİYİM SEKTÖRÜNDE İHRACAT VE BÜYÜME KATLANACAK

Tekstil ve giyim üreticileri alanında İstanbul başı çekiyor. Megakent olmasının yanında tüm dünyaya ürün satışı konusunda giderek merkez haline gelen İstanbul'da giyim ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren çok fazla iş insanı bulunuyor.

Avrupalıların ve Arapların ana kazanç kapısı olduğunu söyleyen iş insanı Muhammet Cüneyt Kılıç ise bu sektörde önemli yatırımlarıyla hem binlerce kişiye istihdam sağladıklarını hem de 2022 yılında tesisleri büyüterek ürün ihracatını 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kılıç, "Biz bir aile şirketi olarak yaklaşık 40 yıldır bu sektördeyiz. Merter bizim can damarımız ve buradan tüm dünyaya satışlar gerçekleştiriyoruz. Ünlü isimlerle çalışıyoruz ve kalite bizim vazgeçilmez konumuz. Bu yüzden hem Avrupalılar hem Arap dünyası bizim ürünlerimize bayılıyor. Böyle devam ederek ülkemizin ihracatına da her zaman katkı sağlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı.