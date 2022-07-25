Tel örgü işine girdi, gece internet siparişlerine gündüz kendi müşterilerine yetişmeye çalışıyor

Siirt'te devlet desteğiyle iş yeri açan Abdulkadir Turhan, bağ bahçe, küçükbaş hayvan kümesi ve ev duvarlarında kullanılan tel örgüleri ürettiği iş yerini açtı. Turhan, yaptığı tel örgüler için online satış yoluyla Türkiye'nin her yerinden sipariş aldığını söyledi.

Siirt'te kendi iş yerinin patronu olma hayalini kuran Turhan, devlet desteği almak için başvuruda bulundu. İş fikri kabul edilen Turhan, kendisine verilen makine ekipmanı ve teçhizat desteğiyle tel örgü üretiminin yapıldığı iş yerini kurdu. Turhan, internet üzerinden online başladığı satışların iyi gitmesiyle siparişleri yetiştiremediklerini dile getirdi.

Online katıldığı eğitimle iş deneyimi kazandıktan sonra kendi yerini açmaya karar verdiğini aktaran Turhan, "Tel örgü işine başladık. İşlerimiz şu an yolunda gidiyor. İç piyasaya ürettiğimizden bir süre sonra online satışlarımız başladı. Online satışlarımız gitgide arttıkça biz de siparişlere yetişemedik. Çift vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Geceleri online siparişlerimizi hazırlıyoruz, gündüzleri de iç piyasaya siparişlerimizi hazırlayarak bu şekilde hizmet veriyoruz" dedi. - SİİRT