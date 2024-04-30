Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden temas gerektirmeden yapılan temassız ödemelerde, şifresiz işlem limiti 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya yükseltildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan limit, 2 yıl sonra güncellendi.

30.04.2024 17:05
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Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

Kaynak: AA

Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1500 liraya çıkarıldı - Son Dakika

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