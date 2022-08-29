Çanakkale haberleri! Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika
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Çanakkale haberleri! Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı

29.08.2022 10:35
Çanakkale haberleri! Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı

Çanakkale haberlerine göre Çanakkale'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19,6 artarak 17,9 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 10,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19,6 artarak 17,9 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 10,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalat yüzde 41,4 artarak 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale'de ise Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 19,6 artarak 17,9 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 10,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Çanakkale, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çanakkale haberleri! Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale haberleri! Çanakkale'de ithalat ve ihracat arttı - Son Dakika
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