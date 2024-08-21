Temmuz Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 39,3 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 39,3 Arttı

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 artarak 276 bin 615 adet oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet oluşturdu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 30 milyon 261 bin 176 oldu.

21.08.2024 10:34
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Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Temmuz ayında 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 39,3 arttı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 arttı. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 123,7, otobüste yüzde 47,0, özel amaçlı taşıtta yüzde 41,4, motosiklette yüzde 27,9, kamyonda yüzde 23,3, otomobilde yüzde 13,5, kamyonette yüzde 8,3 artarken traktörde yüzde 8,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,3'ünü otomobil, yüzde 19,0'ını motosiklet, yüzde 15,3'ünü kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 957 bin 920 adet taşıtın devri yapıldı

Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında 108 bin 907 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde 1 milyon 537 bin 616 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 19,2 artarak 1 milyon 537 bin 616 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 4,6 azalarak 16 bin 506 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 521 bin 110 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,2'si benzin yakıtlı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 65,2'si benzin, yüzde 13,1'i hibrit, yüzde 12,4'ü dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli ve yüzde 1'i LPG yakıtlı. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 15 milyon 835 bin 588 adet otomobilin ise yüzde 34,7'si dizel, yüzde 32,4'ü LPG, yüzde 29,8'i benzin, yüzde 1,9'u hibrit ve yüzde 0,8'i elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 617 bin 708 adet otomobilin yüzde 32,3'ü 1300 ve altı, yüzde 22,1'i 1401-1500, yüzde 17,5'i 1301-1400, yüzde 13,3'ü 1501-1600, yüzde 5,8'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Temmuz Ayında Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 39,3 Arttı - Son Dakika

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