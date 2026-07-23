Temmuz'da Tüketici Güveni Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, temmuz ayında tüketici güven endeksi 89,8 olarak gerçekleşti.

TÜİK, temmuz ayına ilişkin Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, haziran ayında 87,9 iken temmuz ayında yüzde 2,2 oranında artarak 89,8 oldu.