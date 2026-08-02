Temmuz Enflasyonu Açıklandı: Yüzde 35,2 - Son Dakika
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Temmuz Enflasyonu Açıklandı: Yüzde 35,2

Temmuz Enflasyonu Açıklandı: Yüzde 35,2
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İTO, temmuz ayı enflasyonunu aylık %2,06, yıllık %35,2 olarak açıkladı. TÜİK verileri ise bekleniyor.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, İTO'nun temmuz ayı İstanbul enflasyonunu aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 35,2 olarak açıkladığını belirterek, "İTO ve TÜİK arasında son iki yılda aylık değişimlere bakıldığında, TÜİK rakamının yüzde 1,96-2,05 arasında açıklanması muhtemel görülmektedir. TÜİK, aylık yüzde 2 açıklarsa, yıllık enflasyon yüzde 32,02 ile nisan ayından beri çıktığı yüzde 32'ler seviyesinde patinaj yapıyor olacak" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini, 3 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Aylık ve yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları belli olacak.

TÜİK verileri dört gözle beklenirken, İTO temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 35,2 olarak açıkladı.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Hakan Yılmaz, ANKA'ya, İTO verileri üzerinden, TÜİK'in açıklaması olası enflasyon verileri ve yıl sonu enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılmaz, İTO'nun temmuz ayı İstanbul enflasyonunu aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 35,2 olarak açıkladığını anımsatarak, "Temmuz ayında özellikle sağlık, ulaşım ve haberleşme harcama grupları fiyat artışında öne çıkmıştır. Yıllık bazda ise yüzde 40'ı aşan harcama grupları konut, sağlık ve eğitim  olmuştur" dedi.

Hakkı Hakan Yılmaz, İTO ve TÜİK arasında son iki yılda aylık değişimlere bakıldığında, TÜİK rakamının yüzde 1,96-2,05 arasında açıklanmasının olası göründüğünü belirterek, "TÜİK, aylık yüzde 2 açıklarsa, yıllık enflasyon yüzde 32,02 ile nisan ayından beri çıktığı yüzde 32'ler seviyesinde patinaj yapıyor olacak" şeklinde konuştu.

YÜZDE 35 ENFLASYON SENARYOSU

Yılın kalan 5 ayıyla ilgili enflasyonda öngördüğü gelişmeleri, ikili senaryo üzerinden anlatan ekonomist Prof. Dr. Yılmaz, "Birinci senaryo… İzleyen beş ay aylık dönemde enerji fiyatlarının özellikle son üç ayda düşme eğilimine girdiği varsayıldığında, ortalama aylık artış yüzde 1,9, (ekim ayı yüzde 3 civarında) yıl sonu enflasyonu yüzde 30-31 aralığında çıkmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, "enerji fiyatlarının düşmediği ve akaryakıtta eşel mobil sisteminin ve ÖTV desteğinin kalktığı" ikinci senaryoda ise TÜFE'nin yüzde 35'e ulaşacağına dikkati çekerek, "Bu, geçen yıla göre enflasyonun beş puan yükselmesi, orijinal hedefin de yüzde 100'e yakın oranda sapması demektir. Merkez Bankası revize hedefine göre (yüzde 24) sapma oranı 45 olmaktadır" dedi.

TAHMİNİ EMEKLİ AYLIĞI VE MAAŞ ARTIŞLARI

Yılmaz, söz konusu senaryolara göre memur maaş ve emekli aylıklarına yapılacak zammı da hesapladı. Buna göre, yıl sonu enflasyonu yüzde 35 seviyesinde gerçekleşirse memur ve memur emeklileri yüzde 13,5 zam alacak, İşçi ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 15,5 zam yapılacak. Yıl sonu enflasyonun yüzde 30 düzeyinde gerçekleşmesi durumunda memur ve memur emeklileri yüzde 8,4, işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin ise yüzde 10,5 oranında zam alması söz konusu olacak.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz Enflasyonu Açıklandı: Yüzde 35,2 - Son Dakika

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