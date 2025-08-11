Temmuzda Otomotiv Üretimi Artış Gösterdi

Temmuz ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken, otomobil üretimi yüzde 1, ticari araç üretimi ise yüzde 31 arttı.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre otomotiv üretimi yüzde 10, ihracatı ise yüzde 14 artış gösterdi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artış gösteren toplam üretim 834 bin 838 adede ulaştı. Geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 4 azalan otomobil üretimi ise 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk 7 ayında üretim ticari araç grubunda yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi. 2024 yılının ilk 7 aylık dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 6 artarken ağır ticari araç pazarı yüzde 8 geriledi. Yılın ilk 7 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 9 artarken, otomobil ihracatı ise yüzde 5 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 630 bin 992 adet, otomobil ihracatı ise 361 bin 36 adet düzeyinde gerçekleşti. 2025'in Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 739 bin 903 adet olarak kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 7'lik artış ile 572 bin 198 adede ulaştı.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayında toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artarken, otomobil üretimi yüzde 1, ticari araç üretimi ise yüzde 31 arttı. Traktör üretiminde ise yüzde 26 gerileme kaydedildi. Yılın ilk 7 aylık döneminde ise toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 arttı ve 834 bin 838 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 521 bin 447 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 853 bin 376 adet oldu. Yılın ilk yedi aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin toplam kapasite kullanım oranı yüzde 67 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 69, kamyon grubunda yüzde 56, otobüs-midibüs grubunda yüzde 64 ve traktörde yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

İlk 7 ayda ihracat 23,5 milyar dolara ulaştı

Otomotiv ihracatı temmuz ayında adet bazında yüzde 14 artarken, yılın ilk yedi aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 630 bin 992 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 34 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 32 azalarak 6 bin 490 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2025'in ilk yedi aylık döneminde toplam ihracatın yüzde 18'ini oluşturarak sektörel ihracat sıralamasında liderliğini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk yedi aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı 23,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde otomobil ihracatı ise yüzde 12 artışla 6,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18, tedarik sanayi ihracatı ise yüzde 7 oranında arttı.

Toplam pazar ilk 7 ayda yüzde 6 artarak 740 bin adet seviyesine ulaştı

2025'in ilk 7 aylık döneminde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 739 bin 903 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı yüzde 7 oranında artış sağladı ve 572 bin 198 adet oldu. Ticari araç pazarı ise yılın ilk yedi ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplamda yüzde 3, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6 büyürken ağır ticari araç pazarında yüzde 8 gerileme yaşandı. 2025 yılı Ocak-Temmuz döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 20 olarak gerçekleşti. - İSTANBUL