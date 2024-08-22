Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Tarım Platformu Temsilcileriyle Görüştü

Ekonomi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Tarım Platformu paydaşları ile bir araya geldi. Ziyarette Eskişehir Tarım Platformu'nun hazırladığı 'Tarım Manifestosu' hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından kurulan ve 18 paydaşın içinde yer aldığı Eskişehir Tarım Platformu temsilcilerini makamında ağırladı. Ziyarette Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Selma Güder, platformun faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgi verirken hazırladıkları 'Tarım Manifestosu'nu da takdim etti.

"Herkesin sesine kulak vereceğiz"

Manifesto hakkında görüş alışverişinin yapıldığı ziyaretle ilgili konuşan Güder, "Eskişehir Tarım Platformu, Eskişehir tarımı için herkesin sesine kulak vererek yerelde sürdürülebilir bir tarım ve gıda sisteminin menfaatlerine ve toplumun faydasına uyan teklifler sunacak, projeler üretecek, mevzuatları takip edip, ilgilileri bilgilendirecek ve farkındalık faaliyetleri yapacaktır" dedi.

"Üretene destek olmaya devam edeceğiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç, "Kırsal kalkınma için tarımın, üretimin önemini ve kıymetini biliyoruz. Son günlerde üreticilerimizin ne kadar zorlandıklarını haberlerde okuyoruz. Tarım politikalarının tekrar gözden geçirmesi ve planlı üretime yönelmesi gerekiyor. Platformun da kırsal kalkınmanın, sürdürülebilir tarımın geleceği adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak üretene destek oluyoruz olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR