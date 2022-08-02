Tepebaşı halkından ekonomiye büyük katkı

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları ile 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde, 3 bin 528 ton ambalaj atığının yanı sıra tonlarca farklı türden atık toplayarak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği çalışmaları sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından sürdürülen atık yönetimi ve geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı kazandırılırken, atıkların ekonomiye yeniden kazandırılması da sağlanmış oluyor. Bu çerçevede toplanan ambalaj atıkları, bitkisel atık yağlar, atık piller ve tekstil atıklarının miktarları, Tepebaşı halkının atık yönetimi ve geri kazanım uygulamaları ile bilinçli tüketim alışkanlığı konusunda da duyarlı ve bilinçli olduğunu gözler önüne seriyor.

6 ayda 3 milyon 528 bin kg ambalaj atığı toplandı

2022 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verilerine göre, Tepebaşı Belediyesi tarafından geri kazanımı sağlanan ambalaj atık miktarı 3 milyon 528 bin 120 kilograma ulaştı. 2022'nin söz konusu 6 aylık döneminde toplanan bitkisel atık yağ miktarı ise 27 bin 755 kg oldu. Toplanan bitkisel atık yağlar lisanslı geri kazanım firmasına gönderilerek biodizel üretimine katkı sağlandı. Böylece doğaya atılmayan her damla bitkisel atık yağ için topraklar ve su kaynakları da kirletilmemiş oldu. Öte yandan 2 bin 951 kg atık pil, 53 bin 930 kg tekstil atığı, 2 bin 31 kg ilaç atığı, 168 kg elektronik atıklar ve 3 bin 150 kg ömrünü tamamlamış lastik toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, 2009 yılından bu yana sürdürülen atık kazanım sisteminin kesintisiz çalıştığını belirterek, hem ekonomiye hem de çevrenin korunmasına karşı duyarlılık örneği sergileyen kent halkına teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR