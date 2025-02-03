Tepebaşı\'nda Kadınlar İçin Sosyalleşme ve Eğitim Fırsatları

Ekonomi

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın gününü evde geçiren kadınların sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi için hayata geçirdiği Belde Evleri her yıl binlerce kadına hizmet veriyor. Belde Evlerinde açılan ücretsiz kurslara katılan kadınlar da hem öğrenmenin hem sosyalleşmenin hem de ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Tepebaşı bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirilebilmesi adına belirli noktalarda oluşturulan Belde Evleri'nde açılan kurslar, gerçekleştirilen sosyal yardımlar ve kültürel faaliyetler ile büyük beğeni topluyor.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın gününü evde geçiren Eskişehirli kadınların evlerinden çıkarak sosyalleşmesi ve kendisini geliştirmesi gerektiği fikrinden hareketle hayata geçirdiği Belde Evleri'nden her yıl binlerce kadın yararlanıyor. Belde Evlerinde ücretsiz düzenlenen kurslara katılan kadınlar da hem sosyalleşiyor hem öğreniyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

Kendilerine kıyafet dikiyorlar

Birçok Belde Evinde düzenlenen giyim kursu da Eskişehirli kadınların ilgisi ile devam ediyor. Ömerağa Belde Evi'nde düzenlenen giyim kursuna katılan 21 kadın, eğitmenler eşliğinde tekstil ürünü üretmeyi öğreniyor. Aile ortamı sıcaklığında bir araya gelen kadınlar etek, pantolon, bluz, elbise, kazak gibi birçok ürünü kendileri dikiyor.

Örgü kursu yoğun katılımla sürüyor

Ömerağa Belde Evi'nde açılan bir diğer branş olan örgü kursu da, haftada bir gün 28 kişinin katılımıyla sürüyor. Kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar ördükleri kazak, hırka, bere, çorap gibi ürünleri ya kendileri kullanıyor ya da sevdiklerine hediye ediyor.

Kendi ürünlerini tasarlıyorlar

Güllük Belde Evi'nde açılan ev mefruşatı kursu da haftada iki gün gerçekleşiyor. Uzman eğitmenler tarafından verilen kursa, toplam 18 kursiyer kadın katılıyor. Kursta kendi ürünlerini üretmeye başlayan kadınlar, tekstil ürünleri, nakış, punch işi gibi ürünler tasarlıyor. Kadınlar, hem sosyalleşmenin hem öğrenmenin hem de ekonomilerine katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Ev hanımı olarak kendimizi geliştiriyoruz"

Giyim kursuna katılan Serpil Kayacan, "Buraya gelmekten çok mutluyum. Buraya gelerek bir şeyler öğreniyoruz, sosyalleşiyoruz. Ev hanımı olarak kendimizi geliştiriyoruz. Arkadaşlarımı çok seviyorum. Arkadaşlarıma ve bana bu imkanları sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Zehra Fidan, "Buraya dikiş öğrenmeye geldim. Başkanımız Ahmet Ataç sayesinde açılmış olan böyle bir yerde dikiş öğrenmekten çok memnunum. Burada günüm güzel geçiyor. Arkadaşlarla burada kendimize ve çocuklarımıza güzel şeyler dikiyoruz" diye konuştu.

"Yaptıklarımı satarak ekmek paramı kazanıyorum"

Örgü kursuna katılan Canan Öztekin, "3 senedir Belde Evi'ndeki kurslara geliyorum. Her şeyden önce sürekli evde olan bayanlara burası terapi gibi geliyor. En önemlisi de kalıcı dostluklarımız oluyor. Şu an evde olsaydım boş bir şekilde oturuyor olurdum. Ama şimdi burada hem bir şeyler öğreniyorum hem de ev ekonomisine katkı sunuyorum. Tek yaşıyorum, burada yaptıklarımı satarak ekmek paramı çıkartıyorum. Tepebaşı Belediye Başkanımıza Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi çok iyi hissediyoruz"

Ev Mefruşatı kursuna katılan Ferizan Kınık, "Bu kurslardan çok memnunum. . Her yıl kurslara katılıyorum. Evde olsaydım zamanımı boş geçiriyor olacaktım. Burada zamanım daha verimli geçiyor. Çocuklarıma, torunlarıma bir şeyler yapıyorum. Tepebaşı Belediyesi'nin Belde Evlerinden çok memnunum. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Hatice Ersöz, "Kurslardan çok memnunuz. Allah razı olsun Ahmet Ataç Başkanımızdan. Her şeyimizle ilgileniyor. Kadınlar hakkında olsun, işlerimiz hakkında olsun destek oluyor. Evde olsaydık öğlene kadar uyurduk. Ama şimdi Belde Evlerindeki kurslara katılmak için erken kalkıyoruz. Burada bir şeyler öğreniyoruz. Öğrendiklerimizi uyguluyoruz ve kendimizi çok iyi hissediyoruz. Belde Evleri sayesinde zamanımızı iyi değerlendiriyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR