Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi - Son Dakika
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Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi

06.10.2022 15:34

Meclisin açılmasının ardından gündeme gelen torba yasada yurtdışı çıkış harcına yüzde 100 oranında zam yapılmıştı. Harcın 150 liradan 300 liraya çıkarılmasına tepki yağarken, zammın iptal edildiği öğrenildi.

Meclise sunulacak olan torba yasa teklifinde yurtdışına çıkış harcının 150 liradan 300 liraya çıkarılması tepkilere neden olmuştu. Konu hakkında yeni bir karar alındı.

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI ZAMMI GERİ ALINDI

Hükümetin bir süredir üzerinde çalıştığı işçi, işveren ve muhtaç kesimlere yönelik destekleri kapsayan torba yasa teklifinin içinde yurt dışına çıkış harcı hakkında yeni bir düzenleme yapılacaktı. Buna göre; harç ücreti 150 liradan 300 liraya artırıldı.

Haberin duyulmasının ardından zamma tepkiler geldi. Harca yapılan yüzde 100'lük zam tartışmalara neden oldu. Elde edilen bilgilere göre 300 liraya çıkarılması beklenen harç ücretleri ile ilgili düzenleme yasadan çıkarıldı. 2021 mart ayında Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile 50 TL olan yurt dışına çıkış harcı 150 TL olmuştu.

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Ekonomi, Son Dakika

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