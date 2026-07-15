Tescilli Tercan Balı'nda yeni dönem: Üreticilere coğrafi işaret eğitimi - Son Dakika
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Tescilli Tercan Balı'nda yeni dönem: Üreticilere coğrafi işaret eğitimi

Tescilli Tercan Balı\'nda yeni dönem: Üreticilere coğrafi işaret eğitimi
15.07.2026 08:53  Güncelleme: 08:54
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen Tercan Balı'nın üretim, denetim ve kullanım süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlendi. Toplantıda coğrafi işaretin hukuki koruma, pazarlama ve marka değerine katkıları ele alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Tercan Balı'nın üretim, denetim ve kullanım süreçlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlendi.

Tercan Kaymakamlığının öncülüğünde alınan coğrafi işaret belgesi kapsamında Kervansaray Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, Tercan Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz ile çok sayıda bal üreticisi katıldı.

Programda Sınai Mülkiyet Hakları Uzmanı ve Özener Marka ve Patent Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Özener, Tercan Balı'nın coğrafi işaret tescil süreci hakkında sunum yaptı.

Özener, coğrafi işaret tescilinin üreticilere sağladığı hukuki koruma, ürünün pazarlanması, marka değerinin artırılması ve denetim mekanizmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, coğrafi işaret tescilinin yalnızca ürün adını korumakla sınırlı olmadığı, Tercan Balı'nın kalite standardının korunması, taklit ürünlerle mücadele edilmesi ve ulusal ile uluslararası pazarlarda marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de coğrafi işaretli ürünlerin kırsal kalkınmaya ve üretici gelirlerinin artırılmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, Tercan Balı'nın doğal özelliklerinin korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Toplantıda ayrıca üreticilere coğrafi işaret kullanım şartları, üretimde uyulması gereken kriterler ve denetim süreçleri hakkında bilgi verildi. Soru-cevap bölümünde ise üreticilerin yönelttiği sorular uzmanlar tarafından yanıtlandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Erzincan, Ekonomi, Tercan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tescilli Tercan Balı'nda yeni dönem: Üreticilere coğrafi işaret eğitimi - Son Dakika

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