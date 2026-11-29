Bilişim Vadisi ve Terminal İstanbul Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Atatürk Havalimanı'nda hayata geçirilen teknoloji ve girişimcilik merkezi Terminal İstanbul'un toplam alanının yaklaşık yüzde 2'sine karşılık gelen bir alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Daha burası tam kapasite faaliyete geçmeden 60'tan fazla böyle işbirliği imzaladık. Çin'den ABD'ye kadar çok sayıda ülkeyle." dedi.

Terminal İstanbul'da 25 Kasım'da düzenlenen "Terminal Gates: AI Summit" programında AA muhabirine, Türkiye'nin teknoloji alanındaki gelişimi, girişimcilik ekosistemi ve Terminal İstanbul'un faaliyetleri konularında değerlendirmelerde bulunan Tüzgen, son yıllarda Türkiye'deki teknoloji girişimlerinin çektiği yatırımlardaki artışa işaret etti.

Tüzgen, "5-6 sene önceki rakamlara bakacak olursak yıllık yatırım 100 milyon doların altında. Şu anda yıllık 1 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Yani önceki 5 yılın toplamı şu anda her yıl yatırılıyor, daha fazlası yatırılıyor. Türkiye'deki girişimler geçtiğimiz 5 yılda 6 milyar dolardan fazla yatırım aldı. Bunu inşallah kat kat artıracağız." diye konuştu.

"'En iyisini biz üretiriz.' diyen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Teknoloji üretimine yönelik algının ülkede yıllar içinde değiştiğine de işaret eden Erkam Tüzgen, şunları söyledi:

"Biz ne yazık ki daha 8-10 sene önce 'Türkiye'de teknoloji üretilemez.' denen bir haldeydik. Ortalama bir kişi Türkiye'nin teknoloji üretemeyeceğini düşünüyordu. 'Biz tarım yaparız.', 'Biz yan sanayi üretiriz.', 'Fason üretim yaparız.' diye düşünüyorduk ama artık bugün TEKNOFEST'lerle, Baykar'la, ASELSAN'la, Togg'la, TCG Anadolu ile veya bizim gibi kuruluşlarla, Bilişim Vadisi gibi kuruluşlarla bu anlayış değişti. Artık her vatandaşımız 'Türkiye de teknoloji üretebilir.' inancına güçlü şekilde sahip.

Bizim amacımız bunu bir adım daha öteye taşımak. Bir Japon çocuğuna sorsanız 'Japonya da teknoloji üretebilir.' demez, 'Teknolojiyi Japonya üretir.' der. Biz burada hala bir özgüven eksikliğine sahibiz. Önce toplumda zihinsel bir dönüşüme ihtiyacımız var. Bu zihinsel dönüşümün ilk adımını attık, 'Üretemeyiz.'den 'Biz de üretebiliriz.'e geçtik. Şimdi artık 'En iyisini biz üretiriz.', 'Bizden başka kim üretebilir ki?', 'Elbette biz üretebiliriz.' diyen bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz. Onlara hizmet ederek gerçekten de üretebilmelerini, dünyanın en iyisini yapabilmelerini, ticarileştirebilmelerini ve global başarılar üretmelerini arzu ediyoruz, buna hizmet ediyoruz."

"(Terminal İstanbul) Dünyanın dünyayla iş yaptığı buluşma noktasının burası olmasını istiyoruz"

Erkam Tüzgen, Türkiye'de yalnızca bir yıl içinde NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) ve iklim zirvesi COP31 gibi etkinliklerin düzenlendiğine dikkati çekerek, bunun Türkiye'nin globalleşme yolculuğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Teknoloji ve girişimcilik alanında da aynısının yapılabilmesi gerektiğinin altını çizen Tüzgen, Terminal İstanbul'un bu globalleşme yolculuğunun adeta "zorunlu bir sonucu" olduğunu söyledi.

Tüzgen, Terminal İstanbul'un globali hedefleyen bir merkez olduğunu kaydederek, "Türkiye'deki girişimcilerin dünyayla iş yapmasını istiyoruz. Bunun da ötesinde dünyanın dünyayla iş yaptığı buluşma noktasının burası olmasını istiyoruz. Azerbaycan'daki bir girişimciyle Berlin'deki bir yatırımcı, Fas'taki bir girişimciyle Katar'daki bir yatırımcı burada buluşabilsin istiyoruz." şeklinde konuştu.

Merkezin mevcut kapasitesine ilişkin de bilgi veren Tüzgen, "Şu anda buranın yaklaşık yüzde 2'si kadar bir alanda faaliyet gösteriyoruz. Evet burada iş buluşmaları, etkinlikler, startuplar faaliyet göstermekteler ama asıl alanı önümüzdeki sene açmayı hedefliyoruz ve tamamını açtığımızda burası 2 binin üzerinde teknoloji şirketine ev sahipliği yapacak." dedi.

"Daha tam kapasite faaliyete geçmeden çok sayıda ülkeyle 60'tan fazla işbirliği imzaladık"

Tüzgen, Terminal İstanbul'da fikir aşamasından uluslararası ölçeklenmeye kadar her aşamaya hitap eden bir yapı kurduklarını anlatarak, "'Bir fikrim var ama acaba bu ticarileşebilir mi, teknolojik olarak mümkün mü?' aşamasından başlayarak bize başvurular gelebilir. Henüz şirket kuracak aşamaya gelmemişler için ön kuluçka programımız var. Kuluçka programımızda yeni kurulmuş şirketlerin ürünlerinin ticari başarıya ulaşması için onlara destek oluyoruz. Kuluçka sonrası programlarımız da var. Hızlandırma programlarımızda (girişimlerin) ölçeklenmesine destek oluyoruz. Uluslararasılaşma programlarımızla dünyaya açılmasına destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Globale taşıma ile alakalı ise uluslararası networkler kurduklarını kaydeden Tüzgen, "Daha burası tam kapasite faaliyete geçmeden 60'tan fazla böyle işbirliği imzaladık. Çin'den ABD'ye kadar çok sayıda ülkeyle. Özbekistan, Pakistan, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Hollanda, İngiltere, Almanya... Çok sayıda ülkeyle şu anda böyle işbirliği çalışmalarımız var. Bu işbirliği çalışmaları kapsamında buradaki bir girişimci başka bir ülkeye girişimini taşımak istiyorsa, orada bir şube açmak istiyorsa, o pazara girmek istiyorsa bu anlaşmalar çerçevesinde onlara destek oluyoruz. O ülkede bizim sağladığımız network ile pazara giriş için bir kapı açılmış oluyor kendilerine." diye konuştu.

"Burada 30'dan fazla sektörde uzmanlaşma sağlamayı hedefliyoruz"

Bilişim Vadisi ve Terminal İstanbul Genel Müdürü Tüzgen, dünyaya açılabilmenin Turcorn (değerlemesi 1 milyar doları aşan girişim/unicorn) olmanın da adeta bir "şart"ı gibi olduğuna dikkati çekerek, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın çatısı altında Turcorn 100 programı yürütülmekte. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ve Turcorn (100) programındaki girişimcilerimizin buradaki tüm imkanlardan yararlanması için Turcorn (100) programıyla da bir işbirliğimiz mevcut." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin öne çıkan teknoloji alanlarına ve merkezdeki sektörel hedeflere işaret eden Tüzgen, "Türkiye'de şu anda zaten savunma sanayisinde, oyun sektöründe, finans teknolojilerinde, yazılım alanında, ulaşım teknolojilerinde gerçekten çok başarılı global işler yapan şirketler mevcut. Terminal İstanbul'da da biz bunların sayısını daha da artırmak istiyoruz. Burada 30'dan fazla sektörde uzmanlaşma sağlamayı hedefliyoruz." dedi.