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Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor - Son Dakika
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Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, otopilot sistemlerindeki kontrol sorununu gidermek için 2,03 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu. Tesla'nın otopilot sistemi, araçların otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı oluyor.

13.12.2023 - 15:20,  Güncelleme: 16:14
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ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, Tesla otomobillerde otopilot devreye girdiğinde sürücünün aracın çalışmasıyla ilgili sorumluluğu sürdürmediği ve müdahale etmeye hazır olmadığı veya iptal edilip edilmediğini anlayamadığı durumlarda çarpışma riskinin artabileceği belirtildi. Bu sorunun giderilmesi için otopilot'ta yazılım güncellemesinin gerekli olduğu belirtilen açıklamada, Tesla'nın 2015'in sonlarında otopilot'u etkinleştirmesinden bu yana üretilen yaklaşık 2,03 milyon Model X, S, 3 ve Y araçlarına güncellemeyi yapacağı aktarıldı. Böylece Tesla 2 milyondan fazla aracını arızayı gidermek için geri çağırdı.

2 YILDIR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYORDU

Tesla'nın 2 milyondan fazla aracı geri çağırması otopilot kullanımdayken meydana gelen bir dizi kazaya ilişkin NHTSA tarafından iki yıl süren bir soruşturmanın ardından geldi. NHTSA, Tesla araçlarının sürücü destek sistemi olan otopilotu kullanırken sürücülerin dikkatini yeterince vermesini sağlayıp sağlamadığı konusunda uzun süredir inceleme yapıyordu. Tesla'nın otopilot sistemi, otomobillerin kendi şeritleri içinde otomatik olarak yönlendirilmesini, hızlanmasını ve fren yapmasına yardımcı oluyor.

NE OLMUŞTU?

Tesla, otopilot sisteminin bazıları ölümcül olmak üzere yüzlerce kazaya karışmasının ardından artan denetimle karşı karşıyaydı. Regülatör kuruluşNHTSA, 50'den fazla kazaya yönelik soruşturma açmıştı. Biden yönetimiyle birlikte Tesla'nın otopilot özelliğine yönelik soruşturmalar hız kazanmıştı.

Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor - Son Dakika
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