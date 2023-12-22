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Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle 120 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle 120 bin aracını geri çağırdı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle 120 bin aracını geri çağırdı. Sorunu çözmek için OTA yazılım güncellemesi yapılacak.

Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle 120 bin aracını geri çağırdı
22.12.2023 - 19:51,
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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle ABD'de 120 bin 423 aracını geri çağırdığı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) açıklamasına göre, otomobil üreticisi sorunu çözmek için "over-the-air" (OTA) olarak adlandırılan kablo kullanılmasını gerektirmeyen bir yazılım güncellemesi yaptı.

Bu kapsamda, Tesla'nın 2021-2023 model 120 bin 423 Model S ve Model X aracı geri çağrıldı.

Tesla geçen hafta da otopilot olarak bilinen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (autopilot) kontrol sorununu gidermek üzere 2,03 milyon aracını geri çağırmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tesla, çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılması riski nedeniyle 120 bin aracını geri çağırdı - Son Dakika
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