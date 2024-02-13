Tezgahlarda İstavrit Bolluğu

Ekonomi

Tezgahlarda istavrit bolluğu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta yaşanan istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. İstavritin kilosu 60 liradan satıldı.

Zonguldak'ta bir kaç gündür devam eden istavrit bolluğu tezgahlara yansıdı. İstavrit tezgahlarda kilosu 60 liradan satıldı. İstavritin fiyatının uygun olması vatandaşın ilgisine neden oldu. Diğer yandan istavritle birlikte satılan hamsi ise kilosu 150 liradan alıcı buldu.

Balıkçı Zeki Beybeyoğlu, "Zaten sezonda palamut bolluğu olmadı. Bir hamsi bolluğu olmadı. Ama Allah yine bir şeyler verdi. İstavrit balığı oldu mezgit balığı oldu. Şimdi artık sezonun sonuna yaklaşıyoruz. Zaten 5-6 aydır satıyoruz. İstavrit bolluğu oldu. Hala da istavrit devam ediyor. Hala kayıklar burada. Türkiye'nin kayıkları burada. Giresun'dan, Trabzon'dan kayıklar geldi. Fiyatlar 50-60 liraya düştü. Hamsi 150 lira. Hamsi az geldiği için kasası pahalı olduğu için bizde bu fiyata satıyoruz" dedi.