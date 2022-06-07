Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu - Son Dakika
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Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu

07.06.2022 11:32

Düzce'de tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu yaşanıyor.

Düzce'de tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu yaşanıyor. Lüfer tanesi 75 liradan, çinekop ise kilo su 120 liradan alıcı buluyor.

Sezonunda bulunmayan lüfer ve çinekop, havaların ısınmasıyla birlikte tezgahtaki yerini aldı. Tezgahların lüfer ve çinekop ile süslendiğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Sezon içinde çinekop ve lüfer bolluğu yaşanmamıştı, denizden az sayıda çıkıyordu. Denizlerde şu anda bolluk ve bereket var. Denizlerimiz lüfer ve çinekop ile dolu. İnşallah balığın dönüşü, havalar ve mevsimler seyrinde gider. En azından balık havyarını döker. İnşallah daha iyi olacağını görürüz" dedi.

Balık fiyatlarına da değinen Kılıç, "Fiyatlarımız şu anda normal durumda. Diğer gıda ürünlerine bakıldığında, balık fiyatlarının normal olduğu görülebilir. Örneğin istavrit 30 lira, barbun 80-100 liraya satılıyor. Tezgahlarımızda çiftlik balıkları bulunuyor, tatlı su balıkları bulunuyor. Aynı zamanda deniz balıkları da satıyoruz. Şu anda tezgahta çeşitliliğimiz var. Herkesin isteğine göre balığımız var" diye konuştu. - DÜZCE

Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu
Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu
Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu
Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu
Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu

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Kaynak: İHA

Tuncay Kılıç, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahlarda lüfer ve çinekop bolluğu - Son Dakika

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