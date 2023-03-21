Tezgahlardaki fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı! Karpuzun dilimi 60 TL'den satışta - Son Dakika
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Tezgahlardaki fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı! Karpuzun dilimi 60 TL'den satışta

21.03.2023 13:55
Tezgahlardaki fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı! Karpuzun dilimi 60 TL'den satışta

Denizli'de mevsimi olmamasına karşın tezgahlara serilen karpuzların kilosu 30 TL'den, dilimi ise 60 TL'den satışa çıkarıldı. Yüksek fiyatlarda ilerleyen günlerden itibaren düşüş bekleniyor.

Denizli'de yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi olan karpuz, Mart ayında tezgahlarda yerini almaya başladı. Fiyatı oldukça yüksek olan karpuz, kilosu 30 TL'den satışa çıkarıldı.

Tezgahlarda yerini alan karpuzun dilimi 60 liradan satılıyor

DİLİMİ 60 TL

Kilogram fiyatının yüksek olmasından dolayı esnaf, karpuzu dilimler haline getirerek 60 TL'ye vatandaşa ulaştırıyor. Cep yakan fiyatının ardından vatandaşlar az da olsa karpuza ilgi gösterirken, ilerleyen günlerden fiyatın düşmesi bekleniyor.

Tezgahlarda yerini alan karpuzun dilimi 60 liradan satılıyor
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Ayhan Taş: Bir ürünün arzı fazla olduğu yerde fiyatı düşer.Talebin fazla olduğu yerde ise fiyatlar yükselir.Talebi düşürelim almayalım ellerinde kalacağı için ellerinden düşük fiyatla çıkarmaya çalışırlar.Halk olarak bilinçlenmemiz lazım oto kontrol çok önemli. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Emekli ve asgari ücrete zam verilmesi gerekir Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Ortaç Elektrik: HER MEYMENİN MEVSİMİ VAR O YÜZDEN BÖYLE 1.5 AY SONRA KG 3 LİRAYA KADAR DÜŞER Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tezgahlardaki fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı! Karpuzun dilimi 60 TL'den satışta - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tezgahlardaki fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı! Karpuzun dilimi 60 TL'den satışta - Son Dakika
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