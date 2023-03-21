Tezgahlardaki fiyatı görenlerin ağzını açık bıraktı! Karpuzun dilimi 60 TL'den satışta

Ayhan Taş:

Bir ürünün arzı fazla olduğu yerde fiyatı düşer.Talebin fazla olduğu yerde ise fiyatlar yükselir.Talebi düşürelim almayalım ellerinde kalacağı için ellerinden düşük fiyatla çıkarmaya çalışırlar.Halk olarak bilinçlenmemiz lazım oto kontrol çok önemli.