TFRS'te Değişiklik: Uluslararası Uyuma Geçiş

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, uluslararası mevzuata uyum için "Türkiye Finansal Raporlama Standardı'nda (TFRS) değişiklik yaptı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun konuya ilişkin Kurul Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlarla, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu tarafından yapılan mevzuat değişikliklerine uyum sağlamak üzere, kamuya hesap verme sorumluluğu bulunmayan bağlı ortaklıkların açıklamaları, finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü konusunda da Türkiye Finansal Raporlama Standardı'nda düzenleme yapıldı.

Ayrıca, doğaya bağlı elektriğe dayanan sözleşmeler, vergi planlaması ve ilgili hizmetler projesi kapsamında etik kurallarda da değişikliğe gidildi.