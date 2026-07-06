Thales, Exail'i Satın Alıyor

Fransız savunma ve havacılık şirketi Thales, insansız su altı araçları (su altı dronları) ve navigasyon teknolojileri alanında uzmanlaşan Exail şirketini satın almak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Thales ilk aşamada Fransız Exail'in kurucusu olan Gorge ailesinin şirketteki yüzde 35,51'lik payını satın almak için anlaştı. Thales, bu hisseler için hisse başına 134 avro teklif etti. Bu teklif, Exail hisselerinin 26 Haziran'daki borsa fiyatına göre yüzde 44, son kapanış fiyatına göre ise yüzde 9,4 değer artışına denk geliyor.

Thales, bu satın almanın ardından şirketin tamamını bünyesine katmak ve borsadan çıkarmak amacıyla geri kalan hisseler için de resmi bir satın alma teklifi başlatacağını duyurdu.

Thales'in hisse başına 134 avroluk teklifi, yine Fransız havacılık ve savunma şirketi Safran'ın geçtiğimiz günlerde görüşmeleri sonlandırmadan önce Exail'e sunduğu hisse başına 128,5 avroluk teklifi de geride bıraktı. Yaklaşık 2 milyar avro değer biçilen Exail'i satın almakla ilgilenen rakip şirket Safran, 3 Temmuz'da müzakerelerden çekildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşmanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2027 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Fransız devletinin yüzde 26 hissesine sahip olduğu Thales'in bu hamlesinde, hükümetin rekabet hukuku açısından herhangi bir engel çıkarmayacağı öngörülüyor. Bu arada, son üç yılda borsada yaklaşık yüzde 600 değer kazanan Exail hisseleri, yatırımcıların artan savunma harcamaları ve değişen askeri gereksinimlerin dron talebini artıracağına yönelik beklentilerini yansıtıyor.

Thales'e göre, denizaltı savunma harbi (ASW) ve robotik su altı operasyonları pazarının, 2025 yılındaki 85 milyar avroluk hacminden 2030 yılına kadar yaklaşık 10 kat artarak 700 milyar avronun üzerine çıkması bekleniyor.

Öte yandan, Ukrayna ve Orta Doğu'da yaşanan son çatışmalar, düşük maliyetli dron sürülerinin savaş alanındaki stratejik üstünlüğünü ortaya koyarken, Avrupalı savunma şirketlerinin de ürün portföylerini bu yönde hızla dönüştürmesi dikkati çekiyor.