The Met Yıldız Holding'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

The Met Yıldız Holding'i Ziyaret Etti

New York'taki The Met ekibi, Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunu incelemek için Çamlıca'da buluştu.

18.09.2024 14:47
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New York Metropolitan Sanat Müzesi'nin (The Met) üst yönetim ekibi, Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunu incelemek üzere ziyarette bulundu.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük müzelerinden New York'taki The Met'in çalışmalarına yön veren isimlerden oluşan ekip, Yıldız Holding'in sanat koleksiyonunda yer alan eserleri yerinde incelemek amacıyla holdingin Çamlıca'daki kampüsünü ziyaret etti.

pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker'in ev sahipliği yaptığı buluşmada The Met yetkililerine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve pladis Üst Yöneticisi (CEO) Salman Amin de eşlik etti.

Geniş sanat koleksiyonunu inceleyen The Met ekibi, holdingin nadide eserleri bir araya getirdiği İslam eserleri ve çağdaş eserler koleksiyonunun yanı sıra arkeolojik eserler seçkisini de deneyimleme fırsatı buldu.

"Sanatın geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna tanıklık ettik"

Açıklamada ziyaretteki görüşlerine yer verilen pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, daha önce The Met ekibini Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsüne davet ettiklerini belirtti.

Ülker, "Çamlıca Kampüsümüzü ziyaret eden The Met ekibiyle birlikte Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'na ait hat eserlerinin bulunduğu 'Konuşan Yazılar'ın yanı sıra, çağdaş sanat ve arkeolojik eserlerin bulunduğu sergilerimizi hep birlikte gezme fırsatı bulduk. Bu kıymetli ziyaret vesilesiyle, sanatın evrensel dilinde buluşmanın ve kültürel mirasımızı paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. The Met ekibiyle birlikte, koleksiyonumuzda yer alan birbirinden değerli sanatçıların nadide eserlerini incelerken, sanatın geçmişten günümüze uzanan yolculuğuna tanıklık ettik." ifadelerini kullandı.

Geleneksel hat sanatının zarafeti ve çağdaş sanatın yenilikçi ruhunun, bu özel buluşmada bir araya geldiğini kaydeden Ülker, şu değerlendirmede bulundu:

"Daha sonra dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun güzelliklerini bir boğaz turu ile gösterdik. Her zaman söylediğim gibi, sanatın birleştirici, bizlere farklı pencerelerden bakmayı öğreten ve şifa veren bir güce sahip olduğunu bir kez daha gördük. Davetimize icabet ettikleri bu nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için The Met ekibine teşekkür ederim, biz kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi The Met Yıldız Holding'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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