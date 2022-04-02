Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu - Son Dakika
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Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu

02.04.2022 21:32

Yaklaşık 400 bin kişiyi milyonlarca lira dolandıran ve Arnavutluk'a kaçan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğer şüphelilerin dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'e para aktardığını tespit eden savcılık, yurtdışı borsası ile yazışmalar yaparak şüphelilerin buradaki kripto paralarına el konulmasını istedi. 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto parasının olduğu anlaşılınca Binance tarafından bu paralara hemen bloke konuldu.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar kripto parayla 20 Nisan 2021'de Arnavutluk'a kaçtığı tespit edildikten sonra, izini kaybettirdi. Yaklaşık 8 aydır Özer'in nerede olduğuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in nerede olduğuna ilişkin soruşturmanın yapıldığı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki dosyaya giren son bilgi Arnavutluk'ta olduğu yönünde. Ancak resmi olarak çıkış tarihi olan 20 Nisan'dan bugüne Özer'in nerede olduğuna ilişkin başka bir tespit yapılamadığı belirtildi.

BANKALARA YAZI YAZILDI

Sabah'ın haberine göre; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 286 sayfalık iddianamede soruşturmada yapılan işlemlere bir bir yer verildi. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yapmış olduğu araştırma sonucunda şüphelilerin bankada bulunan tüm hesapları üzerinde işlem yapılmaması hususunda gerekli önlemlerin alınarak, hesaplarda gerçekleşen her türlü işlem ya da taleplerin Başsavcılığın bilgisi olmadan herhangi bir işleme izin verilmemesi hususunda tüm bankalara yazı yazıldığı aktarıldı.

HESAPLARINA BLOKE KONULDU

El koyma kararına istinaden Thodex isimli şirketin ve şüphelilerinin bankalarda bulunan bakiyelerinin adli emanete gönderilmesi için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazıldığı ve bu kararla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Emanet Memurluğu'nca açılan hesaba bakiyelerin aktarıldığı da iddianamede önemli bir detay olarak belirtildi. Binance adlı uluslararası kripto para borsasına da yazı yazıldığı belirtilen iddianamede, şüphelilerin burada bulunan mal varlığına el koyma işlemi yapılmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı aktarıldı. Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin farklı miktar ve farklı cinslerde kripto paralarının bulunduğunun tespit edildiği, şüphelilerin kripto para hesaplarına Binance isimli uluslararası kripto para borsasınca dondurulduğu yani bloke konulduğu vurgulandı.

21 KİŞİYE TOPLAM 40 BİN YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Thodex'te tespit edilebilen toplam dolandırıcılığın 356 milyon TL olduğunu belirten savcılık, Faruk Fatih Özer ile abisi ve ablasının da aralarında olduğu 21 kişinin 40 bin 564'er yıla kadar hapsini istedi.

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Son Dakika Ekonomi Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Thodex vurgununda Binance ayrıntısı! Savcılık harekete geçince tüm hesaplar donduruldu - Son Dakika
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