THY 2024'te Yolcu Sayısı 65,1 Milyona Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

THY 2024'te Yolcu Sayısı 65,1 Milyona Yükseldi

Türk Hava Yolları, ocak-eylül döneminde yolcu sayısını yüzde 1,8 artırarak 65,1 milyona çıkardı.

09.10.2024 00:16
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Türk Hava Yollarının (THY) taşıdığı yolcu sayısı bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyona ulaştı.

THY tarafından, şirketin 2024 yılı Eylül ayı ve Ocak-Eylül dönemine ilişkin trafik ve yolcu verileri Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

THY'nin ocak-eylül dönemine ilişkin trafik sonuçlarına göre, söz konusu dönemde 2023'te 63,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,8 artarak 65,1 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Eylül 2023 döneminde 22,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,7 artarak 23,9 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı Ocak–Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan azalarak yüzde 82,3 seviyesine geriledi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,8 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 87 olarak gerçekleşti.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak – Eylül 2023 döneminde 176 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 8,4 artarak 190,8 milyara yükseldi.

Taşınan kargo-posta, Ocak – Eylül 2023 döneminde 1,2 milyon ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 26,5 artarak 1,5 milyon tona ulaştı. Açıklamada ayrıca eylül ayı sonu itibariyle filodaki uçak sayısının 467 olduğu ifade edildi.

Eylül ayı sonuçları

THY'nin Eylül 2023 döneminde 7,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,4 azalarak 7,7 milyon olarak gerçekleşti.

Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Eylül 2023 döneminde 2,66 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,1 artarak 2,74 milyona yükseldi.

Yolcu doluluk oranı Eylül 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 83,8 seviyesine geriledi. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 83,3 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı yüzde 88,8 oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Eylül 2023 döneminde 21,1 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,7 artarak 22,3 milyara ulaştı.

Taşınan kargo-posta, Eylül 2023 döneminde 150,2 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 11,9 artarak 168,1 bin ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi THY 2024'te Yolcu Sayısı 65,1 Milyona Yükseldi - Son Dakika

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