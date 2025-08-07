THY, Air Europa'ya Yatırım İçin Teklif Gönderecek - Son Dakika
THY, Air Europa'ya Yatırım İçin Teklif Gönderecek

07.08.2025 19:45
Türk Hava Yolları, Air Europa'dan azınlık hissesi almayı planlıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için şirkete bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verdi.

THY, tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Haziran 2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere ortaklığımız küresel havacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek ve pazardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla Air Europa'da yatırım fırsatının incelenmesi ve muhtemel ortaklık sinerjilerinin belirlenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan nitelikte görüşmeler gerçekleştirmektedir. Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda ilgili yatırımın ortaklığımızın 2033 stratejisi kapsamındaki uzun vadeli değer üretme hedefleriyle uyumlu olacak şekilde yolcu ve kargo segmentlerinde Türk Hava Yolları'nın küresel ağı ile Air Europa'nın İber Yarımadası ve Latin Amerika'daki güçlü konumunun birbirini tamamlayıcı nitelikte olması sayesinde Latin Amerika pazarında ölçekli ve hızlı büyüme sağlanmasına, iştirak ve bağlı ortaklıklarımız nezdindeki havacılık ekosistemimiz için yeni gelir kanalları ve bölgesel operasyon çeşitliliğiyle birlikte kaldıraç etkisi oluşturulmasına katkı sunacağı değerlendirilmiştir."

Bu kapsamda THY'nin, Air Europa'dan azınlık hissesi alınarak yatırım yapılması için bağlayıcı bir teklifin iletilmesine karar verdiği aktarılan açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek yeni bir gelişme olması durumunda gerekli bilgilendirmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: AA

