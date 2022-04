Son dakika... THY çevreci ve sürdürülebilir operasyonlarıyla dünyanın geleceğini koruyor - Son Dakika

Dünyanın karşılaştığı çevre sorunlarıyla mücadelede, şirket bünyesinde sürdürülebilir faaliyetleri hayata geçiren ve bu kapsamda çevreci yakıt kullanmaya da başlayan Türk Hava Yolları (THY), 2021 yılında on binlerce ağacın kesilmesini, yüzbinlerce metreküp suyun ise kirlenmesini önledi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada insan, dünya, kalkınma ve yönetim fonksiyonu olmak üzere dört odak noktada gerçekleştirilen sürdürülebilirlik faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda hava kargodan ikram hizmetlerine, uçak bakım onarımdan havalimanı yer hizmetlerine, faaliyet gösterdiği her alanda dünyanın karşılaştığı çevre sorunlarıyla mücadele edildiği kaydedildi. Son olarak THY'nin 2 Şubat'ta düzenlediği İstanbul- Paris uçuşunda ilk kez sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanıldığı, haftada bir gün olmak üzere Paris, Oslo, Göteborg, Kopenhag, Londra ve Stockholm hatlarında sürdürdüğü çevreci yakıt kullanımını artan frekanslarla farklı destinasyonlara yaygınlaştırılmasının planlandığı vurgulandı.

BOLAT: DÜNYAMIZI GELECEK NESİLLER İÇİN KORUYORUZ

Açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın görüşlerine de yer verildi. Çevreci operasyonlarla ilgili olarak Bolat, "Türk Hava Yolları olarak 128 ülke ile dünyada en çok ülkeye uçan havayoluyuz ve uçtuğumuz her noktanın kendine has, keşfedilmeyi bekleyen değerleri var. Doğal varlıkları, tarihi, ekonomik ya da kültürel değerleriyle eşsiz güzelliğe sahip bu coğrafyaların geleceğini korumak Türk Hava Yolları ailemiz için çok önemli bir konu. Her gün daha fazla sayıda insanı bu güzelliklere ulaştırırken istiyoruz ki dünyamızın bu nadide eserlerini de geleceğe taşıyalım. Bu çerçevede tüm operasyonlarımızı sürdürülebilir çalışmalar ile optimize ediyor ve dünyamızı gelecek nesiller için koruyoruz. Türk Hava Yolları, gökyüzünün mavisinde yeryüzünün yeşili için uçmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

YAĞMUR SUYUNU KULLANILABİLİR SUYA DÖNÜŞTÜREN HANGAR

Bölgesinin en önemli uçak bakım ve onarım şirketi olan Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yenilenen tesisleriyle daha çevreci bir gelecek vadettiği, şirketin hizmet noktalarından birisinin de Türkiye'nin tek çatı altındaki en büyük uçak bakım tesisi olan İstanbul Havalimanı C/D hangarı yağmur suyunu depolayarak kullanılabilir suya dönüştürdüğü vurgulandı. Açıklamada, "Şebeke hattından su almak yerine yağmur suyu toplama sistemiyle biriktirilen ve arıtılan sular, tesisin kullanma ve proses suyu olarak her noktasında tüketiliyor, 2021'de tesisteki su kullanımının yaklaşık yüzde 54'ü yağmur suyundan karşılandı. 2021 yılı faaliyetlerinden 1 Milyar doların üzerinde gelir elde eden şirket, Türkiye'nin ihracatına önemli bir katkı sağlarken bu faaliyetlerden kaynaklı atık suları arıtarak, 59 bin kişinin kullanım suyu miktarına eş 1 milyon 474 bin litre suyun kirlenmesini önledi. Bunun yanında şirket; 632 ton tehlikesiz atığı geri dönüştürerek 6 bin 710 ağacın kesilmesini, 700 ton tehlikeli atığın geri kazanımı ile de 39 bin 119 metreküp toprağın kirlenmesinin önüne geçti" denildi.

10 HAVALİMANINDA 309 ELEKTRİKLİ ARAÇ

THY'nin yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services (TGS), İstanbul ve Anadolu'daki 9 havalimanında 309 elektrikli araca sahip olduğu, bu sayının da günden güne arttığı kaydedildi. Uçakları hareket ettiren pushback araçlarından bagaj taşıma traktörlerine kadar farklı nitelikteki elektrikli araçların, çevreci operasyonlara katkı sağladığı, araçların günlük çalışma süreleri hesaplandığında dünyanın çevre uzunluğuna yakın, yaklaşık olarak 38 bin kilometre yol aldıkları ortaya çıktığına dikkat çekildi. Açıklamada, tüm iş süreçlerinde sıfır atık hedefiyle çalışan yer hizmetleri operatörünün bu çalışmalar kapsamında 2021 yılında yalnızca İstanbul'daki havalimanlarında 2 bin 152 ton tehlikeli, 294 ton tehlikesiz atığın ayrıştırmasını sağlayarak bu atıkların doğaya karışmasının engellendiğine işaret edildi.

37 BİN 82 TON YAKIT TASARRUFU SAĞLANDI

THY'nin çevreci operasyonlarında en önemli kazanç olarak yakıt tasarruf uygulamaları gösterildi. Tek motor taksi usulleri, rota optimizasyonları ve uçuş ağırlık merkezi planlamaları gibi süreçlerin verimli bir şekilde operasyona adapte edilmesiyle 2021 yılında 37 bin 82 ton yakıt tasarrufu sağlandığı, 116 bin 809 ton karbon emisyonunun atmosfere salınımı engellendiği, bu yakıt tasarrufunun ise bir yılda 292 bin ağaç dikilmesine, geniş gövdeli uçaklar ile İstanbul- New York arası 473 sefere eş değer olduğu belirtildi.