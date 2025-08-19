THY'den Emniyet Denetiminde Başarı

TÜRK Hava Yolları (THY) son bir yılda 36 ülkedeki havalimanlarında uçaklara yapılan emniyet denetimlerinde 0,378 bulgusuzluk oranı elde ettiklerini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Sizleri konforla, emniyetle uçuruyoruz. Son 12 ayda yurt dışında 36 ülke ve 61 meydanda uçaklarımıza yapılan 89 Emniyet denetlemesinde 0,378 bulgusuzluk oranı ile (SAFA) programında iyi bir netice aldık. Emniyet,konfor ve güvenle sizlere hayırlı yolcuklar diliyoruz" dedi.