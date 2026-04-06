THY’den Monrovia’ya Direkt Uçuş

Türk Hava Yolları, (THY) İstanbul'dan Liberya'nın başkenti Monrovia'ya direkt uçuşların 11 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

THY'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı ile Monrovia Roberts Uluslararası Havalimanı arasındaki direkt uçuşlar haftanın iki günü (pazartesi, cumartesi) karşılıklı yapılacak.

İlk seferin 11 Mayıs'ta yapılacağı iki şehir arasında pazartesi ve cumartesi dışındaki günlerde ise seferler aktarmalı gerçekleştirilecek.