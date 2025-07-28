Türk Hava Yolları (THY) Suriye'nin Halep kentine seferlerin 1 Ağustos'ta yeniden başlayacağını duyurdu.
THY'den yapılan duyuruya göre, İstanbul-Halep hattında uçuşlar her gün karşılıklı olarak icra edilecek.
Hattın yeniden açılışına özel gidiş-dönüş 299 dolardan başlayan fiyatlarla biletler satın alınabilecek.
Son Dakika › Ekonomi › THY, Halep Seferlerine 1 Ağustos'ta Başlıyor - Son Dakika
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