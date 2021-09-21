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THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor - Son Dakika

THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor

21.09.2021 15:33

Türk Hava Yolları, iç hat uçuşlarında pandemi sebebiyle 25 Ağustos 2020'de durdurulmuştu. THY'de ikram servisi yarından itibaren yeniden başlatıyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yolcuların ve uçuş ekiplerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla 25 Ağustos 2020'de durdurulan ikramlar dünya çapında artan aşılama sayısı ve alınan tedbirlerin etkisiyle yolcular ile yeniden buluşacak.

İKRAMLARDA NELER OLACAK?

THY, bu kapsamda iç hat uçuşlarında yarın ikram servisine yeniden başlayacak. Türkiye'deki 46 havalimanına düzenlenecek uçuşlarda Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi sınıfında verilecek ikramlarda soğuk sandviç, meze, meyve suyu ve su yer alacak, business sınıfı servisinde ise soğuk tepside meze tabağı, tatlı ve salata tabağı THY yolcularına sunulacak. İkramların yanında sıcak ve soğuk içecek çeşitleri de yeniden gökyüzündeki yerini alacak.

YARIN BAŞLIYOR

THY'nin dış hat uçuş ikramları ise uçuş süresine ve destinasyon kurallarına bağlı olarak farklı seçeneklerde sunuluyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gökyüzündeki favori restoranınız yeniden açılıyor. Eşsiz lezzete sahip Türk Hava Yolları ikramları, çarşamba günü itibarıyla iç hat uçuşlarımızda seyahat edecek misafirlerimizle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor
THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor

Türk Hava Yolları, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: THY iç hat uçuşlarında pandemi nedeniyle iptal edilen ikram servisine yarın yeniden başlıyor - Son Dakika
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